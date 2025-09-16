13-летний парень упал с товарного поезда в Киеве: ему оторвало ногу
Киев • УНН
В Киеве 13-летний парень упал с товарного поезда на станции "Киев-Волынский" во время движения. В результате инцидента подросток получил травматическую ампутацию левой ноги ниже колена.
В столице на станции "Киев-Волынский" 13-летний парень упал с товарного поезда на железнодорожный путь во время движения. Ему оторвало ногу, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
По предварительной информации, малолетний находился между вагонами товарного поезда, не удержался и упал на железнодорожный путь во время движения.
В результате 13-летний подросток получил травматическую ампутацию левой ноги ниже колена. Парень госпитализирован.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и патрульные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
