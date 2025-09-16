13-летний парень упал с товарного поезда в Киеве: ему оторвало ногу

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
15:22 • 3002 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 5448 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
10:17 • 21086 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 34979 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 20541 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 33142 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 32957 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15834 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36532 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23587 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
27%
750мм
Популярные новости
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 13261 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 19393 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 27075 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 31997 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 16408 просмотра
публикации
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 2974 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 11217 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 34970 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 33138 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 32953 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 2254 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 11097 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 46448 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 45549 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 50236 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Ми-8
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс

13-летний парень упал с товарного поезда в Киеве: ему оторвало ногу

Киев • УНН

 • 338 просмотра

В Киеве 13-летний парень упал с товарного поезда на станции "Киев-Волынский" во время движения. В результате инцидента подросток получил травматическую ампутацию левой ноги ниже колена.

13-летний парень упал с товарного поезда в Киеве: ему оторвало ногу

В столице на станции "Киев-Волынский" 13-летний парень упал с товарного поезда на железнодорожный путь во время движения. Ему оторвало ногу, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По предварительной информации, малолетний находился между вагонами товарного поезда, не удержался и упал на железнодорожный путь во время движения.

В результате 13-летний подросток получил травматическую ампутацию левой ноги ниже колена. Парень госпитализирован.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и патрульные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Госпитализировали с множественными электрическими ожогами: под Одессой на железной дороге травмировался подросток20.06.24, 21:42 • 19615 просмотров

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Киев