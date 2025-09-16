$41.230.05
Ексклюзив
15:22 • 2680 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 5172 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
10:17 • 20952 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 34809 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 20482 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 33040 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 32868 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15819 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36513 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23573 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
13-річний хлопець впав із товарного поїзда у Києві: йому відірвало ногу

Київ • УНН

 • 244 перегляди

У Києві 13-річний хлопець впав з товарного потяга на станції "Київ-Волинський" під час руху. Внаслідок інциденту підліток отримав травматичну ампутацію лівої ноги нижче коліна.

13-річний хлопець впав із товарного поїзда у Києві: йому відірвало ногу

У столиці на станції "Київ-Волинський" 13-річний хлопець впав із товарного поїзда на залізничну колію під час руху. Йому відірвало ногу, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

За попередньою інформацією, малолітній перебував між вагонами товарного потяга, не втримався і впав на залізничну колію під час руху.

У результаті 13-річний підліток отримав травматичну ампутацію лівої ноги ніжче коліна. Хлопця госпіталізовано.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події.

Госпіталізували з множинними електричними опіками: під Одесою на залізниці травмувався підліток20.06.24, 21:42 • 19615 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Київ