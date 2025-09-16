13-річний хлопець впав із товарного поїзда у Києві: йому відірвало ногу
Київ • УНН
У Києві 13-річний хлопець впав з товарного потяга на станції "Київ-Волинський" під час руху. Внаслідок інциденту підліток отримав травматичну ампутацію лівої ноги нижче коліна.
У столиці на станції "Київ-Волинський" 13-річний хлопець впав із товарного поїзда на залізничну колію під час руху. Йому відірвало ногу, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
За попередньою інформацією, малолітній перебував між вагонами товарного потяга, не втримався і впав на залізничну колію під час руху.
У результаті 13-річний підліток отримав травматичну ампутацію лівої ноги ніжче коліна. Хлопця госпіталізовано.
На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події.
