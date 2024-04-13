13 апреля: Международный день благодарности растениям, День игры "Эрудит"

Сегодня, 13 апреля, все любители флоры и загадочного мира зеленых насаждений могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня благодарности растениям, пишет УНН.

Влияние растений на нашу планету и на организм человека в целом трудно переоценить. Они со всей поглощают углекислый газ и различные опасные летучие органические соединения, а затем выделяют кислород.

Множество необходимых продуктов изготавливают именно из растений, без растительной пищи рацион человека не может быть полноценным, нечего уже и говорить о травоядных животных.

Кроме огромной пользы, растения дарят человечеству эстетическое удовольствие от выращивания и любования ими. Ведь цветы, деревья, кусты положительно влияют не только на физическое, но и на психологическое здоровье.

В настоящее время царство растений на нашей планете насчитывает более 500 тысяч видов. Все растения делятся на 2 отдела: настоящие зеленые водоросли, к которым относят большинство зеленых водорослей, и высшие растения, к которому относят некоторые сложные зеленые водоросли и все наземные растения.

Растительный мир Украины насчитывает более 16 тысяч видов.

По оценкам ученых, за последние 250 лет на нашей планете исчезли более 500 видов растений. 60 тысяч видов растений находятся на грани исчезновения.

Любители интеллектуальных развлечений сегодня могут присоединиться к празднованию Дня игры "Эрудит", которая во многих странах известна под названием Scrabble. Событие основано в честь дня рождения Альфреда Баттса, который появился на свет 13 апреля 1899 года.

В 1938 году, на тот момент, безработный архитектор Баттс представил свой первый вариант игры.

По замыслу мужчины, это должна была быть игра, в которой знания и случай имели бы одинаковый вес, поэтому он использовал принцип кроссворда и случайный выбор букв в начале игры.

В первом варианте Баттс использовал только набор карточек с буквами - игра никого не заинтересовала.

Тогда Баттс добавил в свою разработку игровое поле на 225 квадратов и изменил принцип игры. Теперь слова должны были пересекать друг друга, как в кроссворде. В 1948 году предприниматель Джеймс Бруно купил у автора права на производство игры в обмен на роялти за продажи каждой копии.

В 1952 игра стала безумно популярной в США, а впоследствии и многих странах мира.

Также 13 апреля проводятся различные мероприятия по случаю Международного дня осведомленности о функциональных неврологических расстройствах (FND).

FND - это состояние, при котором коммуникационные пути мозга и тела не работают должным образом, что приводит к широкому спектру физических и/или неврологических симптомов. Эти симптомы могут включать тремор, судороги, трудности при ходьбе, онемение и многое другое. FND часто неправильно понимают и неправильно диагностируют, что может привести к ненужному лечению и задержкам в установлении правильного диагноза и лечения. Этот день имеет целью рассказать людям о подобных расстройствах и их симптомах, о важности ранней диагностики и правильного лечения.

По церковному календарю сегодня День памяти священномученика Артемона.

Артемон родился в Малой Азии в христианской семье. С юных лет посвятил свою жизнь служению Господу, был проповедником и богословом.

Когда, во времена императора Диоклетиана, усилились гонения на христиан, Артемон не прекратил проводить богослужения.

По приказу правителя пожилого священника схватили, долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины 13 апреля празднуют Артем, Дмитрий, Марфа.