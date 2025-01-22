121 боевое столкновение на фронте: половина - на Покровском направлении

121 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, половина - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 22 января, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 121 боестолкновение - сообщили в Генштабе.

Вчера противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 70 авиаударов, сбросив 90 КАБ. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, в том числе 151 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2899 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шестнадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, четыре склада, два артиллерийских средства и еще один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось 10 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Терны и Колодязи.

На Сиверском направлении противник проводил наступательные действия в районе Ивано-Дарьевки, всего была отбита одна атака.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр и Федоровка.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Гришино, Новосергиевка, Ппетропавловка, Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Новый Труд, Покровск, Зверево, Успеновка, Славянка, Серебряное, Шевченко, Андреевка, Улаклы, Янтарное, Дачное.

На Новопавловском направлении противник за прошедшие сутки совершил восемь атак в направлениях Временки, Константинополя и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Каменское.

Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три наступательные действия врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Вчера враг нанес 23 авиаудара, сбросив при этом 31 КАБ, совершил 450 обстрелов, в том числе 16 - из РСЗО. Украинские защитники отбили семь штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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