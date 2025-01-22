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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ уничтожили почти 2000 оккупантов и сотни единиц техники за сутки: новые данные

Киев  •  УНН

 • 3235 просмотра

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1950 российских захватчиков и более 400 единиц техники. Общие потери врага с начала войны достигли 823 980 человек.

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 950 российских захватчиков и уничтожили более 400 единиц вооружения и техники оккупантов. Потери врага обнародовал утром 22 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 823 980 (+1 950) человек,
    • танков - 9 844 (+11) ед,
      • боевых бронированных машин - 20 485 (+8) ед,
        • артиллерийских систем - 22 194 (+60) ед,
          • РСЗО - 1262 (+0) ед,
            • средств ППО - 1050 (+0) ед,
              • самолетов - 369 (+0) ед,
                • вертолетов - 331 (+0) ед,
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 039 (+141) ед,
                    • крылатых ракет - 3051 (+0) ед,
                      • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
                        • подводных лодок - 1 (+0) ед,
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 34 837 (+155) ед,
                            • специальной техники - 3 711 (+1) ед.

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Генштаб подтвердил успешные удары по нефтебазе "Лискинская" в воронежской области и Смоленскому авиационному заводу. Также был поражен командный пункт 29 армии рф в Волновахе.

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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