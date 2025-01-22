ВСУ уничтожили почти 2000 оккупантов и сотни единиц техники за сутки: новые данные
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1950 российских захватчиков и более 400 единиц техники. Общие потери врага с начала войны достигли 823 980 человек.
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 950 российских захватчиков и уничтожили более 400 единиц вооружения и техники оккупантов. Потери врага обнародовал утром 22 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 823 980 (+1 950) человек,
- танков - 9 844 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 20 485 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 22 194 (+60) ед,
- РСЗО - 1262 (+0) ед,
- средств ППО - 1050 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 039 (+141) ед,
- крылатых ракет - 3051 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 837 (+155) ед,
- специальной техники - 3 711 (+1) ед.
Данные уточняются.
Напомним
Генштаб подтвердил успешные удары по нефтебазе "Лискинская" в воронежской области и Смоленскому авиационному заводу. Также был поражен командный пункт 29 армии рф в Волновахе.