ВСУ уничтожили почти 2000 оккупантов и сотни единиц техники за сутки: новые данные

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 950 российских захватчиков и уничтожили более 400 единиц вооружения и техники оккупантов. Потери врага обнародовал утром 22 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.01.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 823 980 (+1 950) человек,

танков - 9 844 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 20 485 (+8) ед,

артиллерийских систем - 22 194 (+60) ед,

РСЗО - 1262 (+0) ед,

средств ППО - 1050 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 039 (+141) ед,

крылатых ракет - 3051 (+0) ед,

кораблей/катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 34 837 (+155) ед,

специальной техники - 3 711 (+1) ед.

Данные уточняются.

Напомним

Генштаб подтвердил успешные удары по нефтебазе "Лискинская" в воронежской области и Смоленскому авиационному заводу. Также был поражен командный пункт 29 армии рф в Волновахе.