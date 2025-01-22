ЗСУ знищили майже 2000 окупантів та сотні одиниць техніки за добу: нові дані

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 950 російських загарбників та знищили понад 400 одиниць озброєння і техніки окупантів. Втрати ворога оприлюднив вранці 22 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 823 980 (+1 950) осіб,

танків – 9 844 (+11) од,

бойових броньованих машин – 20 485 (+8) од,

артилерійських систем – 22 194 (+60) од,

РСЗВ – 1262 (+0) од,

засобів ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 039 (+141) од,

крилатих ракет ‒ 3051 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34 837 (+155) од,

спеціальної техніки – 3 711 (+1) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Генштаб підтвердив успішні удари по нафтобазі "ліскінська" у воронезькій області та Смоленському авіаційному заводу. Також було уражено командний пункт 29 армії рф у Волновасі.