ЗСУ знищили майже 2000 окупантів та сотні одиниць техніки за добу: нові дані
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1950 російських загарбників та понад 400 одиниць техніки. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 823 980 осіб.
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 950 російських загарбників та знищили понад 400 одиниць озброєння і техніки окупантів. Втрати ворога оприлюднив вранці 22 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 823 980 (+1 950) осіб,
- танків – 9 844 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 20 485 (+8) од,
- артилерійських систем – 22 194 (+60) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 039 (+141) од,
- крилатих ракет ‒ 3051 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 837 (+155) од,
- спеціальної техніки – 3 711 (+1) од.
Дані уточнюються.
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