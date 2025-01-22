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121 бойове зіткнення на фронті: половина - на Покровському напрямку

121 бойове зіткнення на фронті: половина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 29739 перегляди

За минулу добу відбулося 121 бойове зіткнення, з них 61 - на Покровському напрямку. Противник завдав 70 авіаударів та здійснив понад 6000 обстрілів, використовуючи ракети, РСЗВ та дрони-камікадзе.

121 бій стався на фронті минулої доби, половина - на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 22 січня, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 121 боєзіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник, як вказано, завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чьотирьох ракет, а також 70 авіаударів, скинувши 90 КАБ. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, зокрема 151 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2899 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шістнадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, чотири склади, два артилерійських засоби та ще один інший важливий об’єкт противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Терни та Колодязі.

На Сіверському напрямку противник проводив наступальні дії в районі Івано-Дар’ївки, всього було відбито одну атаку.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах населених пунктів Часів Яр та Федорівка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Ппетропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив вісім атак в напрямках Времівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кам’янське.

Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Вчорв ворог завдав 23 авіаудари, скинувши при цьому 31 КАБ, здійснив 450 обстрілів, зокрема 16 - із РСЗВ. Українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

ЗСУ знищили майже 2000 окупантів та сотні одиниць техніки за добу: нові дані22.01.25, 07:47 • 28890 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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