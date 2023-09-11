12 сентября: День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ, Международный день осознанности

Впервые этот ведомственный праздник был введен приказом Минобороны в 2006 году. Отменен в 2012 году из-за тотального сокращения подразделений РЭБ, восстановлен в 2021 году.

Первый опыт боевого применения РЭБ украинские подразделения получили во время обеспечения действий украинского миротворческого контингента в Ираке.

Свои навыки украинские специалисты по радиоэлектронной борьбе развивали во время АТО/ООС.

А настоящим вызовом стало полномасштабное российское вторжение. Войска РЭБ противника насчитывали 5 бригад и около 30 воинских частей.

Украинские подразделения максимально эффективно противостоят врагу. В частности, эффективность применения противником некоторых категорий БПЛА, дронов-камикадзе снизилась почти до 30%.

Еще сегодня отмечается Международный день осознанности. Инициатором события в 2011 году выступило издательство, которое занималось литературы по буддийской философии. а также практических материалов об осознанности.

Осознанность — в широком смысле этого слова это умение концентрировать внимание на каком-то процессе, способность чувствовать свое тело, его потребности, собственные эмоции, а также сдерживать свои оценочные суждения и оставаться уверенным в своих убеждениях даже в моменты критики.

А цель сегодняшнего события — усиление информированности общества о полезности и ценности осознанности.

С 2012 года сегодня отмечается День сотрудничества Юг-Юг. Инициатива по сотрудничеству между странами Глобального Юга была начата Генассамблеей ООН во второй половине 70-х годов ХХ века.

Она призвана открыть новые возможности для экономического развития и преодоления бедности.

Еще сегодня можно отметить Международный день вязания крючком. Считается, что событие основал один американский блогер, который заинтересовался производством вязальных крючков, а впоследствии решил инициировать праздник посвященный именно этой технике вязания.

Считается, что техника вязания крючком имеет долгую историю, но документально подтверждено, что она с’появилась и распространилась только в начале XIX века.

По церковному календарю сегодня День памяти священномученика Автонома.

Автоном жил во времена императора Диоклетиана, когда усилились гонения на христиан. Но это не мешало мужчине ходить по городам, проповедовать и обращать людей в христианство.

В одном из городов люди пораженные его проповедью разрушили языческий храм. Язычники не простили этого и убили проповедника.

Впоследствии его мощи нашли нетленными, а на месте захоронения был построен храм.

Именины сегодня празднуют Александр, Григорий, Даниил, Леонид, Макар, Павел, Петр, Елизавета.