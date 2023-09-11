12 вересня: День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ, Міжнародний день усвідомленості

Вперше це відомче свято було запроваджене наказом Міноборони у 2006 році. Скасоване у 2012 році через тотальне скорочення підрозділів РЕБ, відновлене у 2021 році.

Перший досвід бойового застосування РЕБ українські підрозділи отримали час забезпечення дій українського миротворчого контингенту в Іраку.

Свої навички українські фахівці з радіоелектронної боротьби розвивали під час АТО/ООС.

А справжнім викликом стало повномасштабне російське вторгнення. Війська РЕБ противника налічували 5 бригад і близько 30 військових частин.

Українські підрозділи максимально ефективно протистоять ворогу. Зокрема, ефективність застосування противником деяких категорій БПЛА, дронів-камікадзе знизилася майже до 30%.

Ще сьогодні відзначається Міжнародний день усвідомленості. Ініціатором події у 2011 році виступило видавництво, яке займалося літератури з буддійської філософії. а також практичних матеріалів про усвідомленість.

Усвідомленість — в широкому сенсі цього слова це вміння концентрувати увагу на якомусь процесі, здатність відчувати своє тіло, його потреби, власні емоції, а також стримувати свої оціночні судження та залишатися впевненим в своїх переконаннях навіть у моменти критики.

А мета сьогоднішньої події — посилення інформованісті суспільства про корисність та цінність усвідомленості.

З 2012 року сьогодні відзначається День співпраці Південь-Південь. Ініціатива щодо співпраці між країнами Глобального Півдня була започаткована Генасамблеєю ООН у другій половині 70-х років ХХ століття.

Вона покликана відкрити нові можливості для економічного розвитку та подолання бідності.

Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день в’язання гачком. Вважається, що подію заснував один американський блогер, який зацікавився виробництвом в’язальних гачків, а згодом вирішив ініціювати свято присвячене саме цій техніці в’язання.

Вважається, що техніка в’язання гачком має довгу історію, але документально підтверджено, що вона з’явилась та розповсюдилась тільки на початку XIX століття.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті священномученика Автонома.

Автоном жив у часи імператора Діоклетіана, коли посилилися гоніння на християн. Але це не заважало чоловіку ходити містами, проповідувати та навертати людей у християнство.

В одному з міст люди вражені його проповіддю зруйнували язичницький храм. Язичники не пробачили цього і вбили проповідника.

Згодом його мощі знайшли нетлінними, а на місці поховання був побудований храм.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Григорій, Данило, Леонід, Макар, Павло, Петро, Єлизавета.