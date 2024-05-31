Вражеская армия продолжает штурмы позиций украинских защитников в районе времен оврага, активно используя авиацию и задействовав бронетехнику. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Корреспондент УНН.

Детали

Волошин рассказал, что на Донецко-Луганском направлениях наиболее интенсивные бои продолжаются на Купянском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.

За прошедшие сутки в зоне ответственности ОСУ "Хортица" враг провел 103 боевых столкновения и нанес более 3600 обстрелов, совершил также 56 авиаударов и запустил 79 Кабов. А за текущие сутки уже зафиксировано более 350 обстрелов и 14 ударов дронами-камикадзе.

Вблизи времен оврага враг не оставляет штурмовых действий, штурмуя также в районе Белогоровки и активно привлекая бронированную технику. На утро там зафиксировано более 1300 артиллерийских и минометных обстрелов. На город и район пришлось 12 Кабов и 334 обстрела, причем большая часть – на южную часть города. Но защитники держат позиции, времен овраг держится - рассказал Волошин.

Напомним

Силы обороны Украины пытаются не допустить продвижения противника на Покровском направлении, в то время как ситуация в районе дубравы на Лиманском направлении остается напряженной, с начала суток на фронте произошло 26 боевых столкновений.

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