Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Средние потери рф в мае составили более 1,2 тыс. солдат, что является самым высоким показателем с начала войны - британская разведка
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В Киеве проходит фестиваль «Книжный Арсенал»: фото
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Швеция предоставит Украине в течение трех лет 6,5 млрд евро в рамках соглашения о безопасности: что известно
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
12 Кабов за минувшие сутки: Волошин рассказал об особенностях атак врага на времен овраг
За минувшие сутки в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" противник провел 103 боевых столкновения, совершил более 3600 обстрелов. Интенсивные бои продолжаются в районе времен оврага, где противник активно использует бронетехнику для штурма украинских позиций.
Зеленский: мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любую договоренность
Зеленский говорит, что мирное соглашение с россией было бы" ловушкой", поскольку путин нарушит любое соглашение и использует любую паузу в боевых действиях, чтобы" укрепить мышцы", прежде чем нанести новый удар.
На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец
По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на сегодняшний день из российского плена освобождены 3210 украинцев.
Средние потери рф в мае составили более 1,2 тыс. солдат, что является самым высоким показателем с начала войны - британская разведка
Потери России с начала войны в Украине в феврале 2022 года, вероятно, достигли 500 000 убитых и раненых, при этом в мае потери в среднем превышали 1200 человек в день, что является самым высоким показателем с начала вторжения.
Зеленский прокомментировал предстоящие выборы в Британии
Зеленский комментируя предстоящие досрочные выборы в Великой Британии заявил, что Украина будет работать с премьер-министром, который будет избран народом Британии.
В Киеве проходит фестиваль «Книжный Арсенал»: фото
В Киеве стартовал XII Международный фестиваль "Книжный арсенал", в котором принимают участие более 100 издательств. В рамках мероприятия запланировано около 160 литературных, дискуссионных и художественных мероприятий.
Зеленский поедет в Сингапур на саммит по безопасности - Reuters
Зеленский посетит Азиатский саммит по безопасности в Сингапуре в эти выходные, чтобы обсудить помощь в обеспечении безопасности Украины.
Украинские защитники контролируют 70% Волчанска, в городе продолжаются уличные бои - Волошин
Спикер ОСУВ "Хортица" рассказал, что украинские войска стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении и не дают россиянам возможностей закрепиться в Волчанске.
Зеленский подтвердил обмен пленными с рф: домой вернулись 75 украинцев
Украина провела обмен пленных с рф, в результате чего 75 украинцев вернулись домой, что подтвердил президент Владимир Зеленский.
Швеция предоставит Украине в течение трех лет 6,5 млрд евро в рамках соглашения о безопасности: что известно
Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму около 6,5 миллиардов евро в течение трех лет в соответствии с Соглашением о безопасности, подписанным президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.