12 КАБів за минулу добу: Волошин розповів про особливості атак ворога на Часів Яр

Ворожа армія продовжує штурми позицій українських захисників в районі Часів Яру, активно використовуючи авіацію та задіявши бронетехніку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає кореспондент УНН.

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Волошин розповів, що на Донецько-Луганському напрямках найбільш інтенсивні бої тривають на Куп'янському, Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках.

Минулої доби в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог провів 103 бойових зіткнення та наніс понад 3600 обстрілів, здійснив також 56 авіаударів та запустив 79 КАБів. А за поточну добу вже зафіксовано понад 350 обстрілів та 14 ударів дронами-камікадзе.

Поблизу Часів Яру ворог не полишає штурмових дій, штурмуючи також в районі Білогорівки і активно залучаючи броньовану техніку. На ранок там зафіксовано понад 1300 артилерійських та мінометних обстрілів. На місто та район припало 12 КАБів та 334 обстріли, при чому більша частина – на південну частину міста. Але захисники тримають позиції, Часів Яр тримається