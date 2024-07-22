На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений. Активнее всего российские войска штурмовали на Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях. На последнем бои шли в районах Волчанска и Глубокого. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22 июля 8:00, передает УНН.

Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных (4 ракеты), 72 авиационных удара (в частности задействовал 100 КАБ) и 1542 ударов дронами-камикадзе, совершил 4621 обстрел позиций наших войск, 135 из них - из РСЗО.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад боеприпасов, четыре артиллерийские системы, два средства ПВО, радиолокационную станцию и 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 11 атак оккупантов неподалеку Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять штурмовых действий, вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил восемь атак неподалеку населенных пунктов Северное, Железное и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 39 наступательных и штурмовых действий. Противник концентрировал усилия в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковеевка. Здесь войска рф семь раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил один неудачный штурм наших позиций. При этом враг чрезвычайно активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию на этом участке фронта, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское. Константиновка, Разлив, Нескучное, Временка.

Три раза оккупанты безуспешно штурмовали позиции Сил обороны на Ореховском направлении, вблизи Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора были отражены украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

«В то же время, наши воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу», - отметили в Генштабе.

За сутки страна-агрессор потеряла 1050 военных и 18 танков