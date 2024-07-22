За сутки страна-агрессор потеряла 1050 военных и 18 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях рф за сутки: 1050 военных, 18 танков, 17 БМП и другую технику. Общие потери рф с начала войны достигли 567760 человек.
За минувшие сутки рф потеряла 1050 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 22.07.24:
- Личный состав: 567760 (+1050).
- Танки: 8284 (+18).
- Бронированные боевые машины: 15980 (+17).
- Артиллерийские системы: 15637 (+51).
- РСЗВ: 1123 (+2).
- Средства ППО: 900 (+4).
- Самолеты: 362.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12475 (+73).
- Крылатые ракеты: 2401.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 21138 (+102).
- Специальная техника: 2637 (+21).
Данные уточняются.
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