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11-летний ребенок умер после аварийной посадки самолета Turkish Airlines в Будапеште

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. 11-летний ребенок умер после потери сознания на борту рейса Turkish Airlines, который направлялся в Нью-Йорк из Стамбула, сообщает Reuters, пишет УНН.

11-летний ребенок умер после аварийной посадки самолета Turkish Airlines в Будапеште

Детали 

Медики не смогли реанимировать ребенка после того, как самолет совершил аварийную посадку в Будапеште. Об этом сообщает информационное агентство MTI.

MTI сообщило, что медицинская служба аэропорта была отправлена на место происшествия после того, как рейс TK003 приземлился в Будапеште, но ребенка не удалось спасти, несмотря на скорую медицинскую помощь.

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