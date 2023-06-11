11-летний ребенок умер после аварийной посадки самолета Turkish Airlines в Будапеште
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. 11-летний ребенок умер после потери сознания на борту рейса Turkish Airlines, который направлялся в Нью-Йорк из Стамбула, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Медики не смогли реанимировать ребенка после того, как самолет совершил аварийную посадку в Будапеште. Об этом сообщает информационное агентство MTI.
MTI сообщило, что медицинская служба аэропорта была отправлена на место происшествия после того, как рейс TK003 приземлился в Будапеште, но ребенка не удалось спасти, несмотря на скорую медицинскую помощь.