11-летний ребенок умер после аварийной посадки самолета Turkish Airlines в Будапеште

Детали

Медики не смогли реанимировать ребенка после того, как самолет совершил аварийную посадку в Будапеште. Об этом сообщает информационное агентство MTI.

MTI сообщило, что медицинская служба аэропорта была отправлена на место происшествия после того, как рейс TK003 приземлился в Будапеште, но ребенка не удалось спасти, несмотря на скорую медицинскую помощь.