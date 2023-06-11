11-річна дитина померла після аварійної посадки літака Turkish Airlines у Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. 11-річна дитина померла після втрати свідомості на борту рейсу Turkish Airlines, який прямував до Нью-Йорка зі Стамбула, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Медики не змогли реанімувати дитину після того, як літак здійснив аварійну посадку в Будапешті. Про це повідомляє інформаційне агентство MTI.
MTI повідомило, що медична служба аеропорту була відправлена на місце події після того, як рейс TK003 приземлився в Будапешті, але дитину не вдалося врятувати, попри швидку медичну допомогу.