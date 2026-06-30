11 человек пострадали от ударов российских КАБов по инфраструктуре Сум
Киев • УНН
Российские КАБы нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады, ранены 11 человек. Из-под завалов спасли женщину, пострадавших госпитализировали.
11 человек ранены в результате ударов российских войск КАБами по инфраструктуре Сум, сообщил во вторник глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в соцсетях, пишет УНН.
Предварительно 11 гражданских лиц получили ранения в результате обстрелов российскими КАБами городской инфраструктуры. Две женщины и 9 мужчин госпитализированы с травмами различной степени тяжести
По его словам, пострадавшие обследуются, получают медицинскую помощь.
Как отметил глава Сумской ОВА Олег Григоров, из-под завалов удалось спасти женщину.
По словам главы ОВА, враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской громаде, зафиксировано четыре удара. "россияне прицельно ударили по гражданскому объекту. Все масштабы последствий атаки выясняются", - написал Григоров в соцсетях.
В ГСЧС ранее сообщили, что в результате вражеской атаки зафиксировано несколько попаданий по объектам инфраструктуры Сум, и сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали очаги горения и провели обследование мест попаданий.
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