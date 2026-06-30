138 из 154 российских дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 30 июня россия атаковала Украину 154 ударными БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 138 дронов, зафиксировано попадание 13 БПЛА.
россия ночью выпустила по Украине 154 дрона, 138 из которых сбиты или подавлены, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 июня (с 18:00 29 июня) противник атаковал 154 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - Генштаб30.06.26, 06:38 • 4406 просмотров