За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - Генштаб

Эрдоган заявил о необходимости результатов в урегулировании войны россии против Украины

Эрдоган заявил о необходимости результатов в урегулировании войны россии против Украины

Эрдоган заявил о необходимости результатов в урегулировании войны россии против Украины

Эрдоган заявил о необходимости результатов в урегулировании войны россии против Украины