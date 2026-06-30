За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - Генштаб

$44.860.0651.130.21
ukenru
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 18063 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
29 июня, 12:01 • 51409 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 60226 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
29 июня, 10:19 • 60407 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto
29 июня, 10:16 • 62161 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo
29 июня, 05:37 • 43296 просмотра
Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
29 июня, 04:31 • 40715 просмотра
США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ
28 июня, 15:55 • 51453 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 91605 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 135725 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2.3м/с
76%
748мм
Популярные новости
Эрдоган заявил о необходимости результатов в урегулировании войны россии против Украины29 июня, 18:09 • 7700 просмотра
Поваленные деревья, затопленные улицы, отключение света - последствия непогоды в КиевеVideo29 июня, 18:22 • 10637 просмотра
Россия уже в 15-й раз переносит дедлайн захвата Донбасса, на этот раз до 31 декабря - Зеленский29 июня, 18:50 • 5914 просмотра
В Монако произошел взрыв: СМИ сообщают, что вероятной целью был бывший украинский олигархPhoto22:05 • 5684 просмотра
Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти23:35 • 5634 просмотра
публикации
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 26680 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 60203 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto29 июня, 10:19 • 60385 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo29 июня, 10:16 • 62141 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт29 июня, 07:59 • 49967 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 50256 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 66884 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 77928 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 115051 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 132287 просмотра
Актуальное
Сериал
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 1674 просмотра

Российские войска за минувшие сутки потеряли около 1350 военнослужащих, 71 артиллерийскую систему и 1952 беспилотника. Общие потери РФ с 24 февраля 2022 года составляют 1 403 550 военных.

За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - Генштаб

Российские войска за минувшие сутки потеряли около 1350 военнослужащих, 71 артиллерийскую систему, 492 единицы автомобильной техники и 1952 беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2026 года ориентировочно составляют 1 403 550 военных.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия также потеряла 12 067 танков (+1 за сутки), 24 851 боевую бронированную машину (+6), 45 040 артиллерийских систем (+71), 1901 реактивную систему залпового огня, 1455 средств ПВО (+1), 436 самолетов, 353 вертолета, 1777 наземных робототехнических комплексов (+13), 381 176 БПЛА оперативно-тактического уровня (+1952), 4797 крылатых ракет, 33 корабля и катера, две подводные лодки, 114 104 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+492), а также 4368 единиц специальной техники (+2).

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные о потерях противника уточняются.

Россия уже в 15-й раз переносит дедлайн захвата Донбасса, на этот раз до 31 декабря - Зеленский29.06.26, 21:50 • 6222 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине