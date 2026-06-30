За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - Генштаб
Киев • УНН
Российские войска за минувшие сутки потеряли около 1350 военнослужащих, 71 артиллерийскую систему и 1952 беспилотника. Общие потери РФ с 24 февраля 2022 года составляют 1 403 550 военных.
Российские войска за минувшие сутки потеряли около 1350 военнослужащих, 71 артиллерийскую систему, 492 единицы автомобильной техники и 1952 беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2026 года ориентировочно составляют 1 403 550 военных.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия также потеряла 12 067 танков (+1 за сутки), 24 851 боевую бронированную машину (+6), 45 040 артиллерийских систем (+71), 1901 реактивную систему залпового огня, 1455 средств ПВО (+1), 436 самолетов, 353 вертолета, 1777 наземных робототехнических комплексов (+13), 381 176 БПЛА оперативно-тактического уровня (+1952), 4797 крылатых ракет, 33 корабля и катера, две подводные лодки, 114 104 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+492), а также 4368 единиц специальной техники (+2).
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные о потерях противника уточняются.
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