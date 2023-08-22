11 балканских стран согласовали декларацию в поддержку Украины

Детали

Как отмечает издание, после ужина 11 лидеров обнародовали Афинскую декларацию, которая начинается словами “Вторжение россии в Украину является поворотным моментом для Европы, что создает новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС”.

“Это критическое время для безопасности, мира и стабильности нашего европейского континента”, — заявили лидеры.

В заявлении Западные Балканы, Украина и Республика Молдова очерчены как географически близкие государства-члены ЕС с “общим европейским наследием, историей и будущим, определенным общими возможностями и вызовами”.

Отмечается, что заявление Афинской декларации является новым проявлением того, что балканские лидеры, включая Грецию, “перед лицом российской агрессии” выразили “поддержку независимости Украины”.

Лидеры выразили поддержку и признательность президенту Украины Владимиру Зеленскому, который также присутствовал на неформальной встрече в понедельник в Афинах, сообщает The Greek Herald.

Дополнение

Также накануне Украина и Греция подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины. В ней говорится, в частности, что Греция поддерживает вступление Украины в НАТО, когда будут выполнены условия Вильнюсского саммита.