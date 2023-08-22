11 балканських країн погодили декларацію на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Одинадцять лідерів балканських країн, включаючи Грецію, прийняли Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України. Про це стало відомо після неформальної вечері, організованої прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, у понеділок ввечері, повідомляє видання The Greek Herald, інформує УНН.
Деталі
Як зазначає видання, після вечері 11 лідерів оприлюднили Афінську декларацію, яка починається словами “Вторгнення росії в Україну є поворотним моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС”.
“Це критичний час для безпеки, миру і стабільності нашого європейського континенту”, — заявили лідери.
У заяві Західні Балкани, Україна і Республіка Молдова окреслені як географічно близькі держави-члени ЄС зі “спільною європейською спадщиною, історією і майбутнім, визначеним спільними можливостями і викликами”.
Зазначається, що заява Афінської декларації є новим проявом того, що балканські лідери, включаючи Грецію, “перед обличчям російської агресії” висловили “підтримку незалежності України”.
Лідери висловили підтримку і вдячність президенту України Володимиру Зеленському, який також був присутній на неформальній зустрічі в понеділок в Афінах, повідомляє The Greek Herald.
Доповнення
Також напередодні Україна та Греція підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. В ній йдеться, зокрема, що Греція підтримує вступ України в НАТО, коли будуть виконані умови Вільнюського саміту.