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102 года назад был создан первый украинский парламент

Киев • УНН

 • 15534 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. 17 марта 1917 в Киеве был создан Украинский Центральный Совет (УЦР), который был первым представительным органом украинского народа, а после провозглашения УНР - первым парламентом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Украинского института национальной памяти.

102 года назад был создан первый украинский парламент

Свержение русской монархии стало поводом для создания Украинской Центральной Рады. После чего в Украине начали массово создаваться совета рабочих и солдатских депутатов, а города всколыхнули массовые митинги и демонстрации.

"Губернские и уездные центры всколыхнули массовые митинги и демонстрации. Участники которых приветствовали свержение самодержавия и победу демократической революции. 16 марта 1917-го в Киеве состоялся "День праздника революции". Это была многолюдная манифестация, в которой отдельной колонной под желто-голубыми флагами шли представители украинских организаций", - отмечается в сообщении.

Провозглашение образования УЦР состоялось в помещении украинского клуба "Родина" в Киеве, оно было инициировано Обществом украинских прогрессистов. К образованию присоединились украинские политические партии, военные, рабочие депутаты, духовенство, предприниматели, студенчество, общественные и культурные деятели.

"Украинская Центральная Рада (УЦР) должна была созвать Национальный конгресс, который должен окончательно выбрать Центральную Раду, как постоянный украинский парламент. 17 марта УЦР телеграммой сообщила Временное Правительство, начавший действовать в Петрограде о своем образования", - добавляют в Институте нацпамяти.

Председателем УЦР был избран Михаил Грушевский, однако в то время он находился в ссылке в Москве. Заместителями председателя стали Федор Крыжановский, Дмитрий Дорошенко и Дмитрий Антонович. Уже в конце марта 1917-го в Киеве прошла многолюдная демонстрация, в которой приняли участие более 100 тыс. Участников. Люди приветствовали Центральную Раду и сказали требования предоставить Украине автономию.

Напомним, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому 15 марта, будет выходным днем в области.

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