102 роки тому було створено перший український парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. 17 березня 1917 року у Києві було утворено Українську Центральну Раду (УЦР), який був першим представницьким органом українського народу, а опісля проголошення УНР – першим парламентом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Українського інституту національної пам'яті.
Повалення російської монархії стало приводом для утворення Української Центральної Ради. Після чого в Україні почали масово утворюватись ради робітничих і солдатських депутатів, а міста сколихнули масові мітинги та демонстрації.
“Губернські та повітові центри сколихнули масові мітинги та демонстрації. Учасники яких вітали повалення самодержавства та перемогу демократичної революції. 16 березня 1917-го у Києві відбувся „День свята революції“. Це була велелюдна маніфестація, в якій окремою колоною під жовто-блакитними прапорами йшли представники українських організацій”, — зазначається у повідомленні.
Проголошення утворення УЦР відбулось у приміщенні українського клубу “Родина” в Києві, воно було ініційовано Товариством українських поступовців. До утворення долучились українські політичні партії, військові, робітничі депутати, духовенство, підприємці, студентство, громадські та культурні діячі.
"Українська Центральна Рада (УЦР) повинна була скликати Національний конгрес, який мав остаточно вибрати Центральну Раду, як постійний український парламент. 17 березня УЦР телеграмою повідомила Тимчасовий Уряд, що почав діяти у Петрограді про своє утворення", — додають в Інституті нацпам’яті.
Головою УЦР був обраний Михайло Грушевський, проте на той час він перебував на засланні у Москві. Заступниками голови стали Федір Крижанівський, Дмитро Дорошенко та Дмитро Антонович. Вже наприкінці березня 1917-го у Києві пройшла велелюдна демонстрація, в якій узяло участь понад 100 тис. учасників. Люди вітали Центральну Раду та виголосили вимоги надати Україні автономію.
Нагадаємо, Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження, згідно з яким п'ятниця, 15 березня, буде вихідним днем в області.