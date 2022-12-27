100 дней протестов в Иране: президент заявил, что "пощады не будет никому"

Детали

Обращаясь к толпе в Тегеране, Раисе обвинил "лицемеров, монархистов и все антиреволюционные течения".

"Объятия нации открыты для всех, кого заманили", - сказал ультраконсервативный президент на похоронной процессии неизвестным солдатам, погибшим во время восьмилетней войны 1980-х годов с соседним Ираком.

"Объятия нации открыты для всех, но мы не проявим пощады к враждебным".

Они стремятся "сорвать исламское общество с его высоких целей, распространяя слухи и раскалывая общество", сказал Раиси.

Контекст

Официальные лица Ирана говорят, что сотни людей были убиты, в том числе сотрудники сил безопасности, и тысячи арестованы по всей стране. Иностранные правозащитные группы оценивают количество погибших среди протестующих более 450 человек.

Ранее в декабре Иран казнил двух человек из-за протестов. Судебные власти заявили, что девять других были приговорены к смертной казни, двум из которых было разрешено повторное судебное разбирательство. Активисты говорят, что около десятка других подсудимых были обвинены в преступлениях, за которые они могут быть приговорены к смертной казни.