100 днів протестів в Ірані: президент заявив, що "пощади не буде нікому"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Ебрагім Раїсі заявив, що Іран не виявить пощади стосовно "ворожих" противників Ісламської республіки, через 100 днів протестів, спричиненими смертю Махси Аміні. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
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Звертаючись до натовпу в Тегерані, Раїсі звинуватив "лицемірів, монархістів та всі антиреволюційні течії".
"Обійми нації відкриті для всіх, кого заманили", - сказав ультраконсервативний президент на похоронній процесії невідомим солдатам, які загинули під час восьмирічної війни 1980-х років із сусіднім Іраком.
"Обійми нації відкриті для всіх, але ми не виявимо пощади до тих, хто ворожий".
Вони прагнуть "зірвати ісламське суспільство з його високих цілей, поширюючи чутки та розколюючи суспільство", сказав Раїсі.
Контекст
Офіційні особи Ірану кажуть, що сотні людей було вбито, зокрема співробітників сил безпеки, і тисячі заарештовано по всій країні. Іноземні правозахисні групи оцінюють кількість загиблих серед протестувальників у понад 450 осіб.
Раніше в грудні Іран стратив двох людей через протести. Судова влада заявила, що дев'ять інших було засуджено до страти, двом з яких було дозволено повторний судовий розгляд. Активісти кажуть, що близько десятка інших підсудних було звинувачено у злочинах, за які вони можуть бути засуджені до страти.