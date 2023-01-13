10 больниц получили генераторы от WOG в рамках проекта "Генераторы света"

Эта акция была реализована в рамках комплексного проекта МОЗ Украины и сети АЗК WOG – «Генераторы света». Его цель – обеспечить больницы по всей Украине резервными генераторами. В рамках проекта сеть WOG взяла на себя комплексную реализацию, а именно: энергоаудит, финансирование, закупку, логистику и установку генераторов «под ключ». Минздрав определил перечень приоритетных больниц для обеспечения генераторами.

«В это непростое для страны время крайне важно сохранять бесперебойную работу учреждений здравоохранения. Наши операционные, реанимации, кислородные станции и критически важное оборудование должны иметь резервные источники энергопитания, чтобы больницы не становились заложниками энергетического терроризма россиян. Сейчас в каждой украинской больнице уже работает минимум 1 генератор. Но имеющиеся мощности закрывают лишь минимальную критическую потребность. Для бесперебойной работы при любых условиях медучреждения нуждаются в дополнительных генераторах. Поэтому большое спасибо сознательному бизнесу и неравнодушным украинцам, что даже в такие темные времена вы находите возможность дарить свет нашим больницам», - отметил Александр Комарида, первый заместитель министра здравоохранения Украины.

«Акция «Донать по-черному» объединила украинцев и населенные пункты по всей Украине. Автомобилисты от Закарпатья до Черниговщины, от Одесской до Харьковской области заправлялись на наших АЗК в период ее действия. Каждая такая заправка была целенаправленной помощью украинцам, которые страдают от обстрелов. Три гривны от стоимости каждого приобретенного литра топлива наша компания задонатила на закупку дополнительных генераторов для больниц. Украинцы в очередной раз доказали, что наша сила в единстве. Мы способны объединяться в самые критические моменты, чтобы помочь тем, кто сегодня нуждается в этом больше всего. Люди, которые живут на территориях, страдающих от постоянных вражеских обстрелов, чувствуют поддержку всей Украины», – подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

Дополнительные источники энергопитания установили в больницах Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Это дает возможность украинским медикам, даже в условиях энергетического террора, бесперебойно оказывать помощь и спасать жизни украинцев.