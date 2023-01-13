10 лікарень отримали генератори від WOG в межах проєкту «Генератори світла»

Ця акція була реалізована в межах комплексного проєкту МОЗ України та мережі АЗК WOG – «Генератори світла». Його мета – забезпечити лікарні по всій Україні резервними генераторами. В межах проєкту мережа WOG взяла на себе комплексну реалізацію, а саме: енергоаудит, фінансування, закупівлю, логістику та встановлення генераторів «під ключ». МОЗ визначив перелік пріоритетних лікарень для забезпечення генераторами.

«В цей непростий для країни час вкрай важливо зберігати безперебійну роботу закладів охорони здоровʼя. Наші операційні, реанімації, кисневі станції та критично важливе обладнання повинні мати резервні джерела енергоживлення, щоб лікарні не ставали заручниками енергетичного тероризму росіян. Зараз в кожній українській лікарні вже працює мінімум 1 генератор. Але наявні потужності закривають лише мінімальну критичну потребу. Для безперебійної роботи за будь-яких умов медзаклади потребують додаткових генераторів. Тому велика подяка свідомому бізнесу та небайдужим українцям, що навіть у такі темні часи ви знаходите можливість дарувати світло нашим лікарням», - зазначив Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров'я України.

«Акція «Донать по-чорному» обʼєднала українців та населені пункти по всій Україні. Автомобілісти від Закарпаття до Чернігівщини, від Одещини до Харківщини заправлялися на наших АЗК в період її дії. Кожна така заправка була цілеспрямованою допомогою українцям, які страждають від обстрілів. Три гривні від вартості кожного придбаного літра пального наша компанія задонатила на закупівлю додаткових генераторів для лікарень. Українці вкотре довели, що наша сила в єдності. Ми здатні обʼєднуватися в найбільш критичні моменти, щоб допомогти тим, хто сьогодні потребує цього найбільше. Люди, які живуть на територіях, що потерпають від постійних ворожих обстрілів, відчувають підтримку всієї України», – підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Додаткові джерела енергоживлення встановили в лікарнях Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. Це дає можливість українським медикам, навіть в умовах енергетичного терору, безперебійно надавати допомогу та рятувати життя українців.