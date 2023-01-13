10 лікарень отримали генератори від WOG в межах проєкту «Генератори світла»

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 14183 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 30133 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 39870 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 49891 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 87334 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 54054 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 112776 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 80600 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 63412 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119751 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.1м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 54144 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 43664 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 106088 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 46228 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 42655 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 87370 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 107447 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 112791 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 232106 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 280971 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 43623 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 47162 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 31951 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 36062 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 51365 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

10 лікарень отримали генератори від WOG в межах проєкту «Генератори світла»

Київ • УНН

 • 1162828 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Десять лікарень на деокупованих та прифронтових територіях отримали резервні генератори від мережі АЗК WOG. Понад 7 млн грн на їх закупівлю WOG перерахував із власного прибутку за результатами акції «Донать по-чорному», яка проходила в мережі до Чорної пʼятниці.

10 лікарень отримали генератори від WOG в межах проєкту «Генератори світла»

Ця акція була реалізована в межах комплексного проєкту МОЗ України та мережі АЗК WOG – «Генератори світла». Його мета – забезпечити лікарні по всій Україні резервними генераторами. В межах проєкту мережа WOG взяла на себе комплексну реалізацію, а саме: енергоаудит, фінансування, закупівлю, логістику та встановлення генераторів «під ключ». МОЗ визначив перелік пріоритетних лікарень для забезпечення генераторами.

«В цей непростий для країни час вкрай важливо зберігати безперебійну роботу закладів охорони здоровʼя. Наші операційні, реанімації, кисневі станції та критично важливе обладнання повинні мати резервні джерела енергоживлення, щоб лікарні не ставали заручниками енергетичного тероризму росіян. Зараз в кожній українській лікарні вже працює мінімум 1 генератор. Але наявні потужності закривають лише мінімальну критичну потребу. Для безперебійної роботи за будь-яких умов медзаклади потребують додаткових генераторів. Тому велика подяка свідомому бізнесу та небайдужим українцям, що навіть у такі темні часи ви знаходите можливість дарувати світло нашим лікарням», - зазначив Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров'я України.

«Акція «Донать по-чорному» обʼєднала українців та населені пункти по всій Україні. Автомобілісти від Закарпаття до Чернігівщини, від Одещини до Харківщини заправлялися на наших АЗК в період її дії. Кожна така заправка була цілеспрямованою допомогою українцям, які страждають від обстрілів. Три гривні від вартості кожного придбаного літра пального наша компанія задонатила на закупівлю додаткових генераторів для лікарень. Українці вкотре довели, що наша сила в єдності. Ми здатні обʼєднуватися в найбільш критичні моменти, щоб допомогти тим, хто сьогодні потребує цього найбільше. Люди, які живуть на територіях, що потерпають від постійних ворожих обстрілів, відчувають підтримку всієї України», – підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Додаткові джерела енергоживлення встановили в лікарнях Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. Це дає можливість українським медикам, навіть в умовах енергетичного терору, безперебійно надавати допомогу та рятувати життя українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24