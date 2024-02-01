1 февраля: День Робинзона Крузо, начинается Всемирная неделя межконфессиональных гармоничных отношений

Сегодня, первого февраля, все поклонники приключенческой литературы могут присоединиться к празднованию Дня Робинзона Крузо - одного из самых любимых литературных героев детства, пишет УНН.

Роман английского писателя Даниэля Дефо "Жизнь и необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо" впервые был опубликован в 1719 году.

На написание этого произведения Дефо вдохновила история моряка Александра Селкирка, который четыре года провел один на необитаемом острове.

Считается, что именно 1 февраля 1709 года команда английского судна подобрала Селкирка на острове Хуан Фернандес в Тихом океане.

С 2011 года первого февраля начинается Всемирная неделя межконфессиональных гармоничных отношений. Событие было основано резолюцией Генассамблеи ООН. Ее цель - призвать все религии и конфессиональные группы мира придерживаться принципов толерантности и уважительного отношения к последователям других, отличных вероисповеданий, привлечь внимание общественности к деятельности и усилиям, которые прилагают лидеры различных конфессий и межконфессиональных организаций для достижения максимального взаимопонимания между представителями разных религий.

Первого февраля 2008 года американский кондитер Энджи Дадли представил свой новый десерт кейк-поп, что стало толчком к учреждению Международного дня десерта.

С тех пор, каждый год кондитеры во многих странах мира именно первого февраля пытаются представить свои новые десерты.

С 2013 года по инициативе Назме Кхан первого февраля отмечается День хиджаба.

Событие призвано опровергнуть опровергнуть все негативные стереотипы, которые существуют вокруг этого элемента одежды женщин мусульманских стран.

Еще в первый четверг февраля можно приобщиться к празднованию Дня оптимиста. В 1919 году в США был основан Международный клуб оптимистов, который и выступил инициатором сегодняшнего события.

На сегодняшний день в клубе насчитывается более 80 тысяч отдельных членов, которые входят в почти 3 тысячи автономных клубов в 20 странах.

Ежегодно в первый четверг февраля члены Международного клуба оптимистов во всем мире проводят различные мероприятия, во время которых вдохновляют молодых людей энтузиазмом, обучают их новым навыкам, помогают раскрыться талантам.

Также первого февраля во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с аспергиллезом - грибковой инфекцией, которую вызывает плесень Aspergillus.

Аспергиллез в первую очередь поражает дыхательную систему и может иметь различную степень тяжести. Хотя большинство штаммов плесневых грибов Aspergillus безвредны, некоторые из них могут вызывать серьезные заболевания, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Трифона.

Мужчина родился в бедной семье. Был проповедником в Малой Азии и многих людей обратил в христианство. Имел дар чудотворения, исцеления и изгнания бесов. Говорят, что он вылечил от одержимости дочь римского императора Гордиана III.

Когда к власти пришел император Декий гонения на христиан возобновились и усилились.

Трифона схватили, жестоко пытали. Он не отрекся от Господа и ему отрубили голову.

Именины 1 февраля празднуют Трифон, Тимофей, Василий, Давид.