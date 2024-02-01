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1 лютого: День Робінзона Крузо, починається Всесвітній тиждень міжконфесійних гармонійних відносин

1 лютого: День Робінзона Крузо, починається Всесвітній тиждень міжконфесійних гармонійних відносин

Київ • УНН

 • 25777 перегляди

Сьогодні, першого лютого, усі шанувальники пригодницької літератури можуть долучитися до відзначення Дня Робінзона Крузо – одного з найулюбленіших літературних героїв дитинства. Роман англійського письменника Даніеля Дефо «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо» вперше був опублікований у 1719 році.

Сьогодні, першого лютого, усі шанувальники пригодницької літератури можуть долучитися до відзначення Дня Робінзона Крузо – одного з найулюбленіших літературних героїв дитинства, пише УНН.

Роман англійського письменника Даніеля Дефо "Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо" вперше був опублікований у 1719 році.

На написання цього твору Дефо надихнула історія моряка Олександра Селкірка, який чотири роки провів один на безлюдному острові.

Вважається, що саме 1 лютого 1709 року команда англійського судна підібрала Селкірка на острові Хуан Фернандес у Тихому океані.

З 2011 року першого лютого розпочинається Всесвітній тиждень міжконфесійних гармонійних відносин. Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН. Її мета – закликати усі релігії та конфесійні групи світу дотримуватися принципів толерантності та шанобливого ставлення до послідовників інших, відмінних віросповідань, привернути увагу громадськості до діяльності та зусиль, що докладають лідери різних конфесій та міжконфесійних організацій задля досягнення максимального взаєморозуміння між представниками різних релігій.

Першого лютого  2008 року американський кондитер Енджі Дадлі презентував свій новий десерт кейк-поп, що стало поштовхом до започаткування Міжнародного дня десерту.

З того часу, щороку кондитери у багатьох країнах світу саме першого лютого намагаються презентувати свої нові десерти.

З 2013 року за ініціативи Назме Кхан першого лютого відзначається День хіджабу.

Подія покликана спростувати спростувати усі негативні стереотипи, які існують навколо цього елементу одягу жінок мусульманських країн.

Ще у перший четвер лютого можна долучитися до відзначення Дня оптимісту. У 1919 році в США був заснований Міжнародний клуб оптимістів, який і виступив ініціатором сьогоднішньої події.  

На сьогоднішній день у клубі нараховується більше 80 тисяч окремих членів, які входять до майже 3 тисяч автономних клубів у 20 країнах.

Щороку у перший четвер лютого члени Міжнародного клубу оптимістів у всьому світі проводять різноманітні заходи, під час яких надихають молодих людей ентузіазмом, навчають їх новим навичкам, допомагають розкритися талантам.

Також першого лютого у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з аспергільозом - грибковою інфекцію, яку спричиняє пліснява Aspergillus.

Аспергільоз в першу чергу вражає дихальну систему і може мати різний ступінь тяжкості. Хоча більшість штамів цвілевих грибів Aspergillus нешкідливі, деякі з них можуть викликати серйозні захворювання, особливо у людей з ослабленою імунною системою.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Трифона.

Чоловік народився у бідній родині. Був проповідником у Малій Азії і багатьох людей навернув у християнство. Мав дар дивотворення, зцілення та вигнання бісів. Ваажається, що він вилікував від одержимості доньку римського імператора Гордіана ІІІ.

Коли до влади прийшов імператор Декій гоніння на християн відновилися та посилилися.

Трифона схопили, жорстоко катували. Він не зрікся Господа і йому відрубали голову.

Іменини 1 лютого святкують Трифон, Тимофій, Василь, Давид.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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