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1 декабря заработает резиденция Святого Николая в Киево-Печерской лавре

1 декабря заработает резиденция Святого Николая в Киево-Печерской лавре

Киев  •  УНН

 • 909 просмотра

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В Большой Лаврской колокольне до 25 декабря будет работать Резиденция Святого Николая. Посетители смогут написать письмо Чудотворцу, встретиться с ним и посетить праздничное представление.

В Большой Лаврской колокольне резиденция Святого Николая будет работать по 25 декабря включительно, каждую субботу и воскресенье. Все желающие смогут написать письмо Чудотворцу и встретиться со Святым Николаем лично. Об этом сообщили в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра, передает УНН.

Для посетителей будут проводить и мастер-классы по изготовлению новогодних украшений.

Также посетители могут осмотреть праздничную выставку "единство Рождества поколений" с участием сообщества украинских художников Art Fine Nation, художников Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, оригинальных произведений Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины Ukrainian Quilter's Association и Украинской ассоциации ручного творчества (UAHA), секции декоративно-прикладного искусства Киевской организации Национального союза художников Украины.

"Не упустите возможность загадать волшебнику самое заветное желание о победе Украины. Спасибо нашим защитникам и защитницам за возможность дарить детям чудо несмотря на войну!",

- говорится в сообщении.

Адрес: ул. Лаврская, 9, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", большая Лаврская колокольня. Во время воздушной тревоги большая Лаврская колокольня работает как укрытие.

Стоимость: 150 грн, для дошкольников бесплатно.

Резиденция Святого Николая в Большой Лаврской колокольне будет работать с 1 по 25 декабря включительно, каждую субботу и воскресенье. Наведать сказочное пространство можно также 5, 6, 19 декабря с 12:00 до 16:00.

Напомним

В Киеве открылись различные локации ко Дню Святого Николая для детей и взрослых. Среди них-спектакли, резиденции Святого Николая, мастер-классы и интерактивные программы с подарками.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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