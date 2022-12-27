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1,5 тыс. осмотров и 25 населенных пунктов: первые результаты проекта "Врач для села" с выездом медмобиля

1,5 тыс. осмотров и 25 населенных пунктов: первые результаты проекта "Врач для села" с выездом медмобиля

Киев • УНН

 • 451058 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Винницкой области завершился пилотный этап социальной инициативы «Врач для села». Медмобиль, оснащенный реактивами и медицинским оборудованием, с несколькими врачами объехал 25 населенных пунктов Винницкой области. Всего осмотр прошли около 1,5 тысяч жителей региона, передает УНН.

Детали

Во время приемов в "мобильной больнице" местные жители могли получить консультации УЗИ-специалистов, терапевтов, офтальмолога. На рекомендации последнего наибольший спрос – пациенты могли сразу после консультации получить по назначению врача очки.

Цитата

«Пришла померить давление и сдать кровь на сахар, ведь болею диабетом уже много лет. Прошла обследование и даже получила очки. Хотелось бы, чтобы такие медмобили чаще бывали в нашем селе. Нам очень нужно качественное медицинское обслуживание», - рассказала Екатерина Тригун из с. Клебань Винницкой области.

Всего офтальмологи осмотрели 814 человек (из них 800 получили очки), УЗИ-специалисты – 417 человек, а терапевты проконсультировали 554 жителя региона.

«Имею много хронических заболеваний, поэтому нуждаюсь в систематическом медицинском осмотре. Чтобы пройти медосмотр или сдать анализы, езжу в больницу в Тульчине. В последний раз была там дважды, хотела пройти УЗИ, но ни разу не получилось. А тут сделаю все в одном месте, – и диагностику органов пройду по назначению врача, и получу медикаменты для лечения», – поделилась своей историей Лидия Шестопалько из с. Клебань.

Со 2 января медмобиль будет ездить по селам и небольшим городкам Киевской области, в планах – масштабирование также на Хмельницкую и другие области.

«Полномасштабная война осложнила и без того нелегкий процесс получения качественной медицинской помощи: от своевременных обследований, диагностирования болезней до лечения населения. Так что такие выезды медмобилей помогают поддержать медицинскую систему страны в целом. Прогнозируем, что подобные проекты будут иметь место и после победы. Ведь это – возможность уменьшить давление на районные и областные больницы, но одновременно поддержать здоровье населения. Поэтому вместе с партнерами будем продолжать и масштабировать инициативу “Врач для села”, – прокомментировал Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

При содействии которой и при поддержке Благотворительного фонда"МХП-Громаді" и международных партнеров MOAS, RMH Latvija и Благотворительного фонда Оксаны Дмитриевой удалось воплотить инициативу в жизнь. Отдельную благодарность БФ "МХП-Громаді" также выразил Фонду "Поддерживаю Добрые Дела", который передал эстафету медицинского проекта из Черкасской в Винницкую область.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Украинские Национальные Новости

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