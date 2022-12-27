1,5 тис. оглядів і 25 населених пунктів: перші результати проєкту "Лікар для села" з виїздом медмобіля

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Під час прийомів у “мобільній лікарні” місцеві мешканці могли отримати консультації УЗД-спеціалістів, терапевтів, офтальмолога. На рекомендації останнього був найбільший попит – пацієнти могли одразу після консультації отримати за призначенням лікаря окуляри.

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«Прийшла поміряти тиск та здати кров на цукор, адже хворію на діабет вже багато років. Пройшла обстеження та навіть отримала окуляри. Хотілося б, щоб такі медмобілі частіше бували у нашому селі. Нам дуже потрібне якісне медичне обслуговування», - розповіла Катерина Тригун з с. Клебань Вінницької області.

Загалом офтальмологи оглянули 814 людей (з них 800 отримали окуляри), УЗД-спеціалісти – 417 осіб, а терапевти проконсультували 554 мешканці регіону.

«Маю багато хронічних захворювань, тому потребую систематичного медичного огляду. Щоб пройти медогляд чи здати аналізи, їжджу в лікарню у Тульчині. Останнього разу була там двічі, хотіла пройти УЗІ, та жодного разу не вийшло. А тут зроблю все в одному місці, – і діагностику органів пройду за призначенням лікаря, і отримаю медикаменти для лікування», - поділилася своєю історією Лідія Шестопалько з с. Клебань.

З 2 січня медмобіль їздитиме селами й невеликими містечками Київської області, у планах – масштабування також на Хмельницьку й інші області.

«Повномасштабна війна ускладнила й так нелегкий процес отримання якісної медичної допомоги: від вчасних обстежень, діагностування хвороб до лікування населення. Тож такі виїзди медмобілів допомагають підтримати медичну систему країни в цілому. Прогнозуємо, що подібні проєкти матимуть місце й після перемоги. Адже це – можливість зменшити тиск на районні та обласні лікарні, але водночас підтримати здоров’я населення. Тому разом з партнерами будемо продовжувати й масштабувати ініціативу “Лікар для села”», – прокоментував Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

За сприяння якої та за підтримки Благодійного фонду «МХП-Громаді» й міжнародних партнерів MOAS, RMH Latvija та Благодійного фонду Оксани Дмитрієвої вдалося втілити ініціативу в життя. Окрему подяку БФ «МХП-Громаді» також висловив Фонду «Підтримую Добрі Справи», який передав естафету медичного проєкту з Черкаської до Вінницької області.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.