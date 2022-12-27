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1,5 тис. оглядів і 25 населених пунктів: перші результати проєкту "Лікар для села" з виїздом медмобіля

1,5 тис. оглядів і 25 населених пунктів: перші результати проєкту "Лікар для села" з виїздом медмобіля

Київ • УНН

 • 451060 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Вінницькій області завершився пілотний етап соціальної ініціативи «Лікар для села». Медмобіль, облаштований реактивами та медичним обладнанням, з кількома лікарями об’їхав 25 населених пунктів Вінниччини. Усього огляд пройшли близько 1,5 тисячі мешканців регіону, передає УНН.

Деталі

Під час прийомів у “мобільній лікарні” місцеві мешканці могли отримати консультації УЗД-спеціалістів, терапевтів, офтальмолога. На рекомендації останнього був найбільший попит – пацієнти могли одразу після консультації отримати за призначенням лікаря окуляри.

Цитата

«Прийшла поміряти тиск та здати кров на цукор, адже хворію на діабет вже багато років. Пройшла обстеження та навіть отримала окуляри. Хотілося б, щоб такі медмобілі частіше бували у нашому селі. Нам дуже потрібне якісне медичне обслуговування», - розповіла Катерина Тригун з с. Клебань Вінницької області.

Загалом офтальмологи оглянули 814 людей (з них 800 отримали окуляри), УЗД-спеціалісти – 417 осіб, а терапевти проконсультували 554 мешканці регіону.

«Маю багато хронічних захворювань, тому потребую систематичного медичного огляду. Щоб пройти медогляд чи здати аналізи, їжджу в лікарню у Тульчині. Останнього разу була там двічі, хотіла пройти УЗІ, та жодного разу не вийшло. А тут зроблю все в одному місці, – і діагностику органів пройду за призначенням лікаря, і отримаю медикаменти для лікування», - поділилася своєю історією Лідія Шестопалько з с. Клебань.

З 2 січня медмобіль їздитиме селами й невеликими містечками Київської області, у планах – масштабування також на Хмельницьку й інші області.

«Повномасштабна війна ускладнила й так нелегкий процес отримання якісної медичної допомоги: від вчасних обстежень, діагностування хвороб до лікування населення. Тож такі виїзди медмобілів допомагають підтримати медичну систему країни в цілому. Прогнозуємо, що подібні проєкти матимуть місце й після перемоги. Адже це – можливість зменшити тиск на районні та обласні лікарні, але водночас підтримати здоров’я населення. Тому разом з партнерами будемо продовжувати й масштабувати ініціативу “Лікар для села”», – прокоментував Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

За сприяння якої та за підтримки Благодійного фонду «МХП-Громаді» й міжнародних партнерів MOAS, RMH Latvija та Благодійного фонду Оксани Дмитрієвої вдалося втілити ініціативу в життя. Окрему подяку БФ «МХП-Громаді» також висловив Фонду «Підтримую Добрі Справи», який передав естафету медичного проєкту з Черкаської до Вінницької області.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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