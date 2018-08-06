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З'явився трейлер фільму "Коли падають дерева"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Трейлер фільму "Коли падають дерева", створеного міжнародною командою за підтримки Держкіно України, оприлюднили у мережі, передає УНН.

"Сучасна драма дорослішання When The Trees Fall створена міжнародною командою за підтримки Держкіно України", - повідомили у Держкіно.

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"В українській провінції розгортається історія 5-річної бунтівної Вітки, її двоюрідної сестри-підлітка Лариси та коханого - молодого бандита Шрама. Лариса закінчила школу і перед нею гостро постає питання подальшого майбутнього. Вона хоче творити свою долю власними руками, але за любов до бандита Шрама її осуджує все селище. Бабуся і мати думають лише про те, що люди скажуть, тому підтримки від них дівчина не отримує. Лариса розуміє, що не хоче жити так, як вони і повторити їхню долю. Закохані планують втекти разом подалі від розрухи, суспільного осуду, родичів і злочинців. Але чи готові вони будуть заплатити повну ціну свободи?" - розповіли у відомстві про сюжет фільму.

У кіно стрічка з'явиться з 13 вересня.

Нагадаємо, український фільм "Коли падають дерева" возили на Берлінале.

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