Появился трейлер фильма "Когда падают деревья"

"Современная драма взросления When The Trees Fall создана международной командой при поддержке Госкино Украины", - сообщили в Госкино.

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"В украинской провинции разворачивается история 5-летней мятежной Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и любимого - молодого бандита Шрама. Лариса закончила школу и перед ней остро встает вопрос дальнейшего будущего. Она хочет творить свою судьбу собственными руками, но за любовь к бандиту Шраму ее осуждает весь поселок. Бабушка и мать думают только о том, что люди скажут, потому поддержки от них девушка не получает. Лариса понимает, что не хочет жить так, как они и повторить их судьбу. Влюбленные планируют сбежать вместе подальше от разрухи, общественного осуждения, родственников и преступников. Но готовы ли они будут заплатить полную цену свободы? " - рассказали в ведомстве о сюжете фильма.

В кино лента появится с 13 сентября.

Напомним, украинский фильм "Когда падают деревья" возили на Берлинале.