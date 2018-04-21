З'явилися фото наслідків урагану в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На вихідних в Москві і області очікуються сильні зливи і поривчастий вітер. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Штормове попередження було оголошено в суботу. “МНС повідомляє про штормове попередження після 15:00 і поривах вітру до 25 м/с. Це реально небезпечно!”, — писав мер Москви Сергій Собянін в Twitter.
Негоду приніс потужний циклон зі Скандинавії. Через ураган постраждали більше 10 чоловік.
“Дівчинку, яка перебувала у вкрай важкому стані, лікарям врятувати не вдалося”, — повідомив пізніше Собянін
За останніми даними департаменту охорони здоров’я російської столиці, всього в лікарні потрапили 14 осіб.
Комунальники займаються прибиранням повалених дереве та конструкцій.