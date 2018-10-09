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Звуки вибухів на військових складах чути навіть у Ніжині – очевидці

Звуки вибухів на військових складах чути навіть у Ніжині – очевидці

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Евакуйовані жителі сіл, розташованих поблизу військових складів в смт Дружба, де сталася пожежа, чують звуки вибухів навіть в Ніжині, за 40 км. Про це кореспонденту УНН повідомили жителі села Заудайка.

Як повідомили жителі, в їхньому селі Заудайка Чернігівської області, що розташоване в 20 км від смт Дружба, де горять військові склади, з ночі небо світиться від спалахів, постійно чути вибухи.

“Люди кидали худобу і виїжджали власним транспортом”, — зазначили вони.

Приїхавши до Ніжина, що за 40 км від смт Дружба, люди так само чують звуки вибухів, щоправда вже віддалено.

За інформацією жителів, централізованої евакуації з населеного пункту в них не було — люди добиралися самостійно до сусіднього села, куди, за офіційною інформацією, мали бути подані автобуси для вивозу місцевого населення. Однак станом на 7 ранку транспорту ще не було — групи людей стояли в очікуванні евакуації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибухи на Чернігівщині: на складі зберігається близько 88 тис. тонн боєприпасів

Додамо, на сайті Ніжинської районної державної адміністрації розміщена інформація про евакуацію місцевих жителів із зони можливого ураження від вибухів в смт Дружба.

Зокрема, за інформацією райдержадміністрації, пункти евакуації розташовані в Ніжинській гімназії №3 за адресою вул.Московська, 6-А, тел. 7-19-13, Ніжинській ЗОШ І-ІІ ст. № 9 — вул.Шевченка, 103, тел. 3-16-51, ЗОШ І-ІІІ ступенів №15, вул.Об’їжджа, 123, тел. 3-14-42.

Крім того, є пункти евакуації в Ніжинському навчально-виховному комплексі №16 “Престиж" за адресою вул.3-й мікрорайон, 6, тел. 3-12-03, загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №17, за адресою: вул.Прилуцька, 162, тел.: 2-67-85.

Нагадаємо, сьогодні о 03:40 до ДСНС надійшла інформація про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області. Організовано евакуацію населення зі зони можливого ураження. Наразі евакуйовано вже 12 тис. осіб. Усього планують евакуювати близько 19 тис. осіб.

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