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Звуки взрывов на военных складах слышны даже в Нежине - очевидцы

Звуки взрывов на военных складах слышны даже в Нежине - очевидцы

Киев  •  УНН

 • 34414 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Эвакуированные жители сел, расположенных вблизи военных складов в пгт Дружба, где произошел пожар, слышат звуки взрывов даже в Нежине, в 40 км. Об этом корреспонденту УНН сообщили жители села Заудайка.

Как сообщили жители, в их селе Заудайка Черниговской области, расположенном в 20 км от пгт Дружба, где горят военные склады, с ночи небо светится от вспышек, постоянно слышны взрывы.

"Люди бросали скот и выезжали собственным транспортом", - отметили они.

Приехав в Нежин, что в 40 км от пгт Дружба, люди так же слышат звуки взрывов, правда уже удаленно.

По информации жителей, централизованной эвакуации из населенного пункта у них не было - люди добирались самостоятельно в соседнее село, где, по официальной информации, должны быть представлены автобусы для вывоза местного населения. Однако по состоянию на 7 утра транспорта еще не было - группы людей стояли в ожидании эвакуации.

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Добавим, на сайте Нежинской районной государственной администрации размещена информация об эвакуации местных жителей из зоны возможного поражения от взрывов в пгт Дружба.

В частности, по информации райгосадминистрации, пункты эвакуации расположены в Нежинской гимназии №3 по адресу ул.Московская, 6-А, тел. 7-19-13, Нежинской ООШ I-II ст. №9 - ул.Шевченко, 103, тел. 3-16-51, ООШ I-III ступеней №15, ул.Объежджая, 123, тел. 3-14-42.

Кроме того, есть пункты эвакуации в Нежинском учебно-воспитательном комплексе №16 "Престиж" по адресу ул.3-й микрорайон, 6, тел. 3-12-03, общеобразовательной школе I-III ст. №17, по адресу: ул.Прилуцкая, 162, тел.: 2-67-85.

Напомним, сегодня в 03:40 в ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Сейчас эвакуированы уже 12 тыс. человек. Всего планируют эвакуировать около 19 тыс. человек.

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