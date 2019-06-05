Звіт ТСК по Гандзюк перенесли на наступний сесійний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Тимчасова слідча комісія щодо вбивства Катерини Гандзюк звітуватиме у Верховній Раді України на наступному сесійному тижні – з 18 по 21 червня. Про це повідомив народний депутат України, голова ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападам на інших громадських активістів Борислав Береза в коментарі кореспонденту УНН.
"Зараз іде процес формування фінальної версії звіту, і потім, як нам обіцяють, нададуть можливість на наступному сесійному тижні відзвітувати", - зазначив Береза.
За його словами, таким чином, ТСК по розслідуванню вбивства Катерини Гандзюк звітуватиме у парламенті в період з 18 по 21 червня.
Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападам на інших громадських активістів планує оприлюднити звіт своєї діяльності в парламенті в період з 4 по 7 червня.
Як повідомляв УНН, 31 липня минулого року активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.