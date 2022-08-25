Звіт США: росіяни утримують українців в 21 пункті "фільтрації"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. росія та її проксі-сили в Україні використовують 21 місце, яке використовується для затримання, допитів та обробки військовополонених та цивільних осіб, згідно з новим звітом дослідниками Єльського університету за підтримки Держдепартаменту США в рамках зусиль із притягнення Москви до відповідальності. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
Деталі
У звіті, з яким Reuters ознайомився перед публікацією у четвер, цитуються комерційні супутникові знімки та інформація з відкритих джерел, щоб із "високим ступенем достовірності" ідентифікувати окремі місця, включаючи об'єкти, які раніше служили школами, ринками та звичайними в'язницями.
Натаніель Реймонд, виконавчий директор лабораторії, сказав, що результати показали, що росія та її довірені особи створили "систему фільтрації" для сортування людей у районах, що знаходяться під російською окупацією, що є "надзвичайною ситуацією з правами людини".
Звіт у четвер був присвячений Донецькій області, де у березні бойовики взяли під свій контроль місто Маріуполь. У квітні мер міста заявив, що близько 40 000 мирних жителів міста було насильно переселено на територію, контрольовану росією, або вивезено до росії.
У звіті зазначена система, яка доставляє цивільних осіб до районів, порушених конфліктом, піддає їх реєстрації та допитам, перш ніж їх буде звільнено, або затримано, або відправлено до росії.
За словами Реймонда, дослідники перевірили 21 місце принаймні з п'ятьма незалежними джерелами і вважають, що принаймні ще сім місць є частиною системи фільтрації та можуть бути перевірені пізніше.
Доповнення
Національна рада США з розвідки у червні заявила, що виявила 18 можливих місць, які використовуються для фільтрації в Україні та на заході росії.
Державний департамент у четвер у своїй заяві знову закликав росію припинити всі фільтраційні операції та примусові депортації, а також надати доступ стороннім спостерігачам.
Українські офіційні особи звинуватили росію в депортації сотень тисяч людей із окупованих росією територій України.