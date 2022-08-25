Звіт США: росіяни утримують українців в 21 пункті "фільтрації"

КИЇВ. 26 серпня. УНН. росія та її проксі-сили в Україні використовують 21 місце, яке використовується для затримання, допитів та обробки військовополонених та цивільних осіб, згідно з новим звітом дослідниками Єльського університету за підтримки Держдепартаменту США в рамках зусиль із притягнення Москви до відповідальності. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.