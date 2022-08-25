Отчет США: россияне удерживают украинцев в 21 пункте "фильтрации"

Детали

В отчете, с которым Reuters ознакомился перед публикацией в четверг, цитируются коммерческие спутниковые снимки и информация из открытых источников, чтобы с "высокой степенью достоверности" идентифицировать отдельные места, включая объекты, ранее служившие школами, рынками и обычными в тюрьмами.

Натаниэль Реймонд, исполнительный директор лаборатории, сказал, что результаты показали, что россия и ее доверенные лица создали "систему фильтрации" для сортировки людей в районах, находящихся под российской оккупацией, что является "чрезвычайной ситуацией с правами человека".

Отчет в четверг был посвящен Донецкой области, где в марте боевики взяли под свой контроль город Мариуполь. В апреле мэр города заявил, что около 40 000 мирных жителей города были насильственно переселены на территорию, контролируемую россией, или вывезены в россию.

В отчете указана система, которая доставляет гражданских лиц в районы, нарушенные конфликтом, подвергает их регистрации и допросам, прежде чем они будут освобождены, либо задержаны, либо отправлены в россию.

По словам Реймонда, исследователи проверили 21 место по крайней мере с пятью независимыми источниками и считают, что по крайней мере еще семь мест являются частью системы фильтрации и могут быть проверены позже.

Дополнение

Национальный совет США по разведке в июне заявил, что обнаружил 18 возможных мест, которые используются для фильтрации в Украине и на западе россии.

Государственный департамент в четверг в своем заявлении вновь призвал россию прекратить все фильтрационные операции и принудительные депортации, а также предоставить доступ сторонним наблюдателям.

Украинские официальные лица обвинили россию в депортации сотен тысяч человек из оккупированных россией территорий Украины.