Звільненого з ДФС чиновника призначили у керівництво податкової
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення Дмитра Венцковського з посади заступника голови Державної фіскальної служби України та призначив його заступником голови Державної податкової служби України. Про це йдеться у розпорядженнях Кабміна від 27 грудня № 1376-р та № 1379-р, передає УНН.
"Звільнити Венцковського Дмитра Юрійовича з посади заступника голови Державної фіскальної служби України у зв’язку з переходом на іншу роботу… Призначити Венцковського Дмитра Юрійовича заступником голови Державної податкової служби України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1068 з оплатою праці відповідно до законодавства", - сказано у розпорядженнях.
Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.