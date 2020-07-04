Зустріч радників "нормандської четвірки" в Берліні пройшла добре - Зеленський

“Я не готовий коментувати зустріч у Берліні. Знаю, що вона пройшла добре. З Єрмаком (керівник Офісу Президента Андрій Єрмак — ред.) ще не обговорювали це питання”, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, російська сторона заявила, що після зустрічі політичних радників глав держав “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція та РФ) в Берліні, не вдалось дійти прориву по переговорах.

Також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч радників “нормандської четвірки” на крок наблизила проведення саміту в Берліні".