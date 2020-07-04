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Встреча советников "нормандской четверки" в Берлине прошла хорошо - Зеленский

Встреча советников "нормандской четверки" в Берлине прошла хорошо - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 22133 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине прошла хорошо, однако подробностей не сообщил. Об этом Зеленский заявил сегодня журналистам, передает корреспондент УНН.

"Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что она прошла хорошо. С Ермаком (руководитель Офиса Президента Андрей Ермак - ред.) еще не обсуждали этот вопрос", - рассказал Зеленский.

Напомним, российская сторона заявила, что после встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине, не удалось дойти прорыва по переговорам.

Также руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча советников "нормандской четверки" на шаг приблизила проведение саммита в Берлине ".

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