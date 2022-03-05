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Зустріч із стюардесами: на новому відео Путіна помітили монтаж

Зустріч із стюардесами: на новому відео Путіна помітили монтаж

Київ • УНН

 • 762917 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін, за інформацією російських ЗМІ, 5 березня провів зустріч з жінками-пілотами та стюардесами, але на ролику з цієї зустрічі були помічені нюанси, які вказують на монтаж. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Деталі 

При перегляді відео можна помітити, що воно, імовірно, було зроблено із застосуванням технології хромакею. 

"Мікрофон несправжній, як і вся “масовка” на відео. Нехай вас не дивує сумнівна якість монтажу, все ж таки в Росії припинили підтримку усі компанії-постачальники сучасних графічних редакторів", - йдеться в повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО переконані, що відео є доказом чуток про те, що Путін ховається у своєму бункері на горі Ямантау.

"Це ще одне підтвердження, що Путін боїться. Боїться відповідальності за те, що накоїв, боїться свого оточення та власного народу", – зазначили вони.

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