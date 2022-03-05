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Встреча со стюардессами: на новом видео Путина заметили монтаж

Встреча со стюардессами: на новом видео Путина заметили монтаж

Киев • УНН

 • 762912 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент России Владимир Путин, по информации российских СМИ, 5 марта провел встречу с женщинами-пилотами и стюардессами, но на ролике из этой встречи были замечены нюансы, которые указывают на монтаж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Детали

При просмотре видео можно заметить, что оно, вероятно, было сделано с применением технологии хромакея.

"Микрофон ненастоящий, как и вся “массовка” на видео. Пусть вас не удивляет сомнительное качество монтажа, все же в России прекратили поддержку все компании-поставщики современных графических редакторов", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО убеждены, что видео есть доказательством слухов о том, что Путин скрывается в своем бункере на горе Ямантау.

"Это еще одно подтверждение, что Путин боится. Боится ответственности за то, что натворил, боится своего окружения и собственного народа", - отметили они.

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