Встреча со стюардессами: на новом видео Путина заметили монтаж

Детали

При просмотре видео можно заметить, что оно, вероятно, было сделано с применением технологии хромакея.

"Микрофон ненастоящий, как и вся “массовка” на видео. Пусть вас не удивляет сомнительное качество монтажа, все же в России прекратили поддержку все компании-поставщики современных графических редакторов", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО убеждены, что видео есть доказательством слухов о том, что Путин скрывается в своем бункере на горе Ямантау.

"Это еще одно подтверждение, что Путин боится. Боится ответственности за то, что натворил, боится своего окружения и собственного народа", - отметили они.