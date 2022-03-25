ЗСУ знищили трьох військових росгвардії і взяли трофеї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Українські військові з окремої гірсько-штурмової бригади знищили трьох представників росгвардії і взяли трофейну зброю з технікою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Як зазначили, ліквідували військових з 46-ї окремої бригади оперативного призначення нацгвардії росії — найбільшого з’єднання військ росгвардії, яке базується в Чечні.
Це з’єднання було створене ще в 2000 році для боротьби з силами чеченського спротиву, котрі воювали з кремлем.
"Наші воїни мають і трофеї — неушкоджений БТР-80 та зброю — кулемети, автомати та снайперську гвинтівку Драгунова з боєприпасами", — ідеться у повідомленні.
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