ВСУ уничтожили трех военных росгвардии и взяли трофеи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинские военные с отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили трех представителей росгвардии и взяли трофейное оружие с техникой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Как отметили, ликвидировали военных из 46-й отдельной бригады оперативного назначения нацгвардии россии — крупнейшего соединения войск росгвардии, которое базируется в Чечне.
Это соединение было создано еще в 2000 году для борьбы с силами чеченского сопротивления, которые воевали с кремлем.
"Наши воины имеют и трофеи — невредимый БТР-80 и оружие — пулеметы, автоматы и снайперскую винтовку Драгунова с боеприпасами", — говорится в сообщении.
Напомним
Полк "Азов", который защищает Мариуполь, за ночь уничтожил два десятка российских оккупантов и вражескую технику.