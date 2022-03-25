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ВСУ уничтожили трех военных росгвардии и взяли трофеи

Киев • УНН

 • 289177 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинские военные с отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили трех представителей росгвардии и взяли трофейное оружие с техникой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ уничтожили трех военных росгвардии и взяли трофеи

Детали

Как отметили, ликвидировали военных из 46-й отдельной бригады оперативного назначения нацгвардии россии — крупнейшего соединения войск росгвардии, которое базируется в Чечне.

Это соединение было создано еще в 2000 году для борьбы с силами чеченского сопротивления, которые воевали с кремлем.

"Наши воины имеют и трофеи — невредимый БТР-80 и оружие — пулеметы, автоматы и снайперскую винтовку Драгунова с боеприпасами", — говорится в сообщении.

Напомним

Полк "Азов", который защищает Мариуполь, за ночь уничтожил два десятка российских оккупантов и вражескую технику.

Украинские Национальные Новости

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