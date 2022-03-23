Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські окупанти використовують Запорізьку та Чорнобильську АЕС як військові бази.
Окупанти планують оселитися у соцоб’єктах ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти планують оселитися у соціальних об'єктах Запорізької АЕС, розташованої в тимчасово окупованому Енергодарі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Енергоатом.
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"Рашистські окупанти планують оселитися в соціальних об'єктах Запорізької АЕС. Колоннами з 4 джипів під'їжджають до готелів міста та намагаються заселити туди своїх орків", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.
Наразі ЗАЕС перебуває під контролем окупантів.