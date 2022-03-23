Оккупанты планируют поселиться в соцобъектах ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские оккупанты планируют поселиться в социальных объектах Запорожской АЭС, расположенной во временно оккупированном Энергодаре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом.
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"Рашистские оккупанты планируют поселиться в социальных объектах Запорожской АЭС. Колоннами из 4 джипов подъезжают к отелям города и пытаются заселить туда своих орков", - говорится в сообщении.
Напомним
4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар.
Сейчас ЗАЭС находится под контролем оккупантов.
Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские оккупанты используют Запорожскую и Чернобыльскую АЭС как военные базы.