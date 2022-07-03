ЗСУ відбили штурми окупантів на кількох окремих напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Українські військові відбили штурми окупантів у напрямках Пасіка – Долина, Вовчоярівка – Спірне, Миколаївка – Спірне, Ниркове – Берестове. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Наступальні дії у напрямку Ниркове – Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки.
«Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, Генштаб повідомляє по ситуацію на інших напрямках.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні і характері діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв із артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.
На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.
На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Завдав авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживає заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій.
Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних спроможностей наших військ.