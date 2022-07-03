ВСУ отбили штурмы оккупантов на нескольких отдельных направлениях – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украинские военные отбили штурмы оккупантов в направлениях Пасека – Долина, Волчеяровка – Спорное, Николаевка – Спорное, Нырково – Берестово. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Наступательные действия в направлении Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчеяровка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Словянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки.
«Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина», - отмечается в сообщении.
Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере деятельности вооруженных сил республики беларусь не отмечается.
На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.
На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы. Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чеполь.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времовка, Гуляйполе, Чаривное. Нанес авиаударі недалеко от Камянки, Авдеевки и Шевченко.
На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны на вероятных направлениях наступления. Принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.
Агрессор продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных способностей наших войск.