ВСУ отбили штурмы оккупантов на нескольких отдельных направлениях – Генштаб

ukru
13:44 • 18796 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 25914 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 35463 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 11582 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 51362 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 56353 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 94197 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116405 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125399 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112861 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 44596 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 98455 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 31901 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 27735 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 30122 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 94197 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 98455 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242038 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271818 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208634 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 22047 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116405 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103997 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121720 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124124 просмотра
Актуальное
ВСУ отбили штурмы оккупантов на нескольких отдельных направлениях – Генштаб

ВСУ отбили штурмы оккупантов на нескольких отдельных направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 133728 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Украинские военные отбили штурмы оккупантов в направлениях Пасека – Долина, Волчеяровка – Спорное, Николаевка – Спорное, Нырково – Берестово. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Наступательные действия в направлении Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчеяровка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Словянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки.

«Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере деятельности вооруженных сил республики беларусь не отмечается.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы. Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чеполь.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времовка, Гуляйполе, Чаривное. Нанес авиаударі недалеко от Камянки, Авдеевки и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны на вероятных направлениях наступления. Принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.

Агрессор продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных способностей наших войск.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы